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Родителям подсказали способ научить ребенка защищаться от чужаков

Эксперт Собкалова: ребенка нужно научить кусаться и кричать, чтобы защищаться от чужаков

Фото: unsplash

Родителям нужно объяснять детям, как вести себя с незнакомцами, считает эксперт по безопасности Катерина Собкалова. Способ научить ребенка защищаться от чужаков она подсказала в беседе с «Москвой 24».

«Конечно, с детьми надо заранее проговаривать, что если незнакомец берет тебя за руку и куда-то ведет, ты должен резко падать, пинаться, кусаться и кричать — всеми силами привлекать к себе внимание», — сказала Собкалова.

По словам эксперта, некоторые дети не умеют говорить взрослым «нет». Чтобы они научились, нужно, чтобы у них и в семье было право на отказ. Например, продолжила она, если школьник не делает уроки, ему нужно предложить привести три аргумента, почему он их не выполняет. В ответ она порекомендовала привести три причины, почему все-таки его стоит выполнить.

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С малышами дошкольного возраста эксперт посоветовала прорабатывать опасные ситуации на игрушках. Например, девочке можно предложить роль куколки, а родителю «стать» медведем, пригласить куколку пойти вместе и посмотреть, как ребенок будет реагировать, а после помочь правильно разыграть сюжет.

Ранее психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина назвала методы борьбы с тревожностью. Она рассказала, что справиться с постоянным чувством тревоги за себя и близких поможет общение с родными, спорт и другие помогающие отвлечься занятия.

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Александра Лисица
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