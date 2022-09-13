Армения обратится к России за помощью из-за конфликта с Азербайджаном

Армения попросит у России помощь из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном

Армения обратится к России за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении в Telegram.

Уточняется, что такое решение принято в целях реализации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, а также с целью задействования положений Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СБ ООН. Участие в заседании Совета Безопасности, помимо членов Совбеза, также принял президент Республики Ваагн Хачатурян. На встрече политики обсудили дальнейшие шаги, направленные на противодействие начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Ереване уточнили, что Пашинян рассказал «подробности агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении». Премьер назвал действия Баку недопустимыми и указал на важность адекватной реакции международного сообщества.