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Армения обратится к России за помощью из-за конфликта с Азербайджаном

Армения попросит у России помощь из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном

Фото: Press office of Armenian Defense Ministry / PAN Photo / Reuters

Армения обратится к России за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении в Telegram.

Уточняется, что такое решение принято в целях реализации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, а также с целью задействования положений Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СБ ООН. Участие в заседании Совета Безопасности, помимо членов Совбеза, также принял президент Республики Ваагн Хачатурян. На встрече политики обсудили дальнейшие шаги, направленные на противодействие начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Ереване уточнили, что Пашинян рассказал «подробности агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении». Премьер назвал действия Баку недопустимыми и указал на важность адекватной реакции международного сообщества.

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Марина Совина
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