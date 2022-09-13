Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Убийцу Джона Леннона отказались выпускать из тюрьмы

Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

Убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену, осужденному на пожизненный срок, в очередной раз отказали в досрочном освобождении. Об этом сообщает Associated Press.

67-летний преступник, отбывающий наказание в штате Нью-Йорк, предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа в 12-й раз. В следующий раз он сможет просить о выходе на свободу через два года, в 2024 году.

До этого он обращался с аналогичной просьбой в 2020 году. Тогда он назвал свой поступок «отвратительным» и заявил, что «не будет жаловаться», если комиссия решит оставить его в тюрьме до конца жизни.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке. На суде Марк Чепмен сказал, что совершил преступление ради того, чтобы прославиться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Армения обратится к России за помощью из-за конфликта с Азербайджаном
Бывшая пресс-секретарь Белого дома устроилась работать на телевидение
Убийцу Джона Леннона отказались выпускать из тюрьмы
Россияне начали закупаться дешевой техникой
Россиянам назвали три главные опасности вейпов для здоровья
Девушка отвергла парня и получила от него неожиданное сообщение
Участник боев на Украине назвал причины провала контрнаступления ВСУ на Херсон
Врач назвала причину несовпадения пика сексуального влечения у мужчин и женщин
Назван округ Москвы с наибольшим ростом преступности
Россиянам напомнили о выплате за долгий брак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.