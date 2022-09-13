Карл III и его супруга решили не переезжать в Букингемский дворец
Британский король Карл III и его супруга Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец. Об этом сообщает Daily Mail.
Новый монарх и королева-консорт считают Кларенс-хаус, который долгое время был резиденцией принца Чарльза, более комфортным для проживания. Тем временем Букингемский дворец подвергается реконструкции и модернизации, которые продлятся до 2027 года.
Источники, близкие к королевской семье, не исключают, что Карл III сделает Букингемский дворец более открытым для общественности. Он может превратить его в центр для проведения садовых вечеринок, государственных банкетов и других официальных мероприятий.
Ранее сообщалось, что после смерти британской королевы Елизаветы II новый король Карл III стал наследником ее имущества, ценность которого оценивается в миллиарды фунтов стерлингов.