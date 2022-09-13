Молния ударила в мужчину во время игры на приставке

В Великобритании мужчина получил травмы из-за удара молнии во время игры на Playstation 5

33-летний Эйдан Роуэн из города Абингдон, Великобритания, получил серьезные травмы из-за удара молнии. Об этом сообщает The Sun.

Молния ударила в мужчину, когда тот сидел в собственной гостиной и проходил игру Stray на приставке Playstation 5. «Раздался очень громкий треск, похожий на гром, а потом было ощущение, что на все мое тело уронили что-то очень тяжелое», — вспоминает он. По его словам, после разряда мог на несколько секунд потерять сознание.

Пострадавшего отвезли в больницу. Оказалось, что в результате удара молнии он получил около 60 ожогов на руке и ожог на ноге. Кроме того, у него повреждены мышцы, а возле ладони осталось пятно, похожее на звезду.

«Думаю, это последний раз, когда я играю в милую игру про кошку во время грозы», — заметил мужчина.

Ранее сообщалось, что в США студентка выжила после того, как в нее попала молния. Удар был такой силы, что у американки взорвались наручные часы, прогорел свитер и образовались дыры в носке и ботинке.