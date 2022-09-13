Сотрудники ФСБ задержали замглавы Магнитогорска за получение взятки в 1,5 миллиона рублей

Заместителя главы города Магнитогорска и директора госучреждения задержали за получение взятки в 1,5 миллиона рублей от коммерсанта. Об этом во вторник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

По данным следствия, соучастники приняли деньги от директора фирмы за помощь в заключении контрактов по уборке территории города.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Как уточняет РИА Новости, речь идет о 41-летнем Дмитрии Гаврилове, занявшем должность замглавы в январе этого года.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали за взятки экс-заммэра Магнитогорска Валерия Измалкова. По данным следствия, он за вознаграждение передавал в частную собственность муниципальные земли.