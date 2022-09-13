Власти признали серьезное технологическое отставание России в одной отрасли

«Ъ»: Минпромторг предложил с нуля создать профильное машиностроение в России

Минпромторг подготовил обновленную концепцию госполитики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года. В документе власти признают главные проблемы отрасли: серьезное технологическое отставание на 10-15 лет от мирового уровня, зависимость от зарубежных технологий и фабрик, острый кадровый дефицит, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Также среди трудностей — нехватка производственных мощностей, низкая инвестиционная привлекательность, дороговизна производства компонентов в России и неспособность обеспечить рынок необходимой электроникой. Чтобы исправить ситуацию, ведомство предлагает нарастить производственные мощности, координировать исследования и фактически с нуля создать профильное машиностроение и отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники.

Источник издания заявил, что отрасль требует не стратегических предсказаний, а экстренных мер: финансирования, помощи в расширении производств и крупных инвестиций в развитие локальной инфраструктуры. «Продолжения субсидий и госконтрактов, которые получают три-четыре придворных дизайн-центра» не имеют смысла, заявил он.

Ранее сообщалось, что зависимость России от импорта газовых турбины составляет более 90 процентов. В стране отсутствует собственное производство турбин большой мощности, пришли к выводу эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).