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Оценена критическая зависимость России от импортных газовых турбин

ВШЭ: Россия на 90 процентов зависит от импортных газовых турбин

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Зависимость России от импорта газовых турбины составляет более 90 процентов. В стране отсутствует собственное производство турбин большой мощности, такие оценки содержатся в отчете Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики (ВШЭ), передает РБК.

Эксперты отмечают, что Россия должна искать возможности по замене импортных поставщиков. В первую очередь могут быть интересны компетенции Китая в производстве компонентов для газовых турбин, но КНР боится вторичных санкций, подчеркивают аналитики.

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В ЦКЕМИ также считают, что России может помочь Иран. Тегеран ранее заявлял, что готов проводить с Москвой бартерные сделки по обмену продукции металлургии на автозапчасти и газовые турбины. В критических сферах зависимости России от импорта — газовых турбин и компонентов — более 75 процентов импорта ранее поступало из стран, наложивших санкции на Россию.

Например, в 2020 году на Чехию и Канаду приходилось 33 и 30 процентов соответственно от общего объема поставок газовых турбин малой мощности, на США и Францию — 22 и 8 процентов, еще 4 процента — на Украину.

Ранее стало известно, что американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes планирует до конца года продать свой российский бизнес местному руководству. В июне компания остановила отгрузку оборудования, в том числе газовых турбин.

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Платон Щукин
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