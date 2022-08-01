Американская нефтегазовая сервисная компания избавится от бизнеса в России

Baker Hughes до конца года продаст свой российский бизнес местному руководству

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes планирует до конца года продать свой российский бизнес местному руководству. Она уже подписала соглашение об этом, говорится на сайте компании.

Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая бренд. Местному руководству перейдут все текущие активы и обязательства. Планируется, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии одобрения местных властей и если Baker Hughes избавится от активов в стране.

В марте Baker Hughesс сообщила о приостановке новых инвестиций в свою деятельность в России. В июне она прекратила обслуживание всех российских СПГ-проектов.

Также Baker Hughes остановила отгрузку оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ-2». Как писал «Коммерсантъ», заменить оборудование нечем, в России аналоги не выпускаются.