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Строительство российских газовых проектов оказалось под угрозой

«Ъ»: Baker Hughes прекратит обслуживание всех российских СПГ-проектов

Фото: Andrew Cullen / Reuters

Американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов, узнал «Коммерсантъ». Она отзывает сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа.

Также Baker Hughes останавливает отгрузку оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ-2». Оказалось, что заменить оборудование нечем, в России аналоги не выпускаются, отмечает издание.

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Глава направления «Водород и энергоэффективность» Центра энергетики школы управления «Сколково» Юрий Мельников, говоря об угрозах для проектов, отметил, что можно ожидать трудностей в обслуживании, если Baker Hughes примет решение остановить работу по сервисным контрактам и поставку запчастей.

Ранее несколько китайских компаний заявили о возможной приостановке своего участия в «Арктик СПГ-2». До этого французская нефтегазовая компания Total Energies SE объявила о выходе из проекта, где выступала ключевым партнером «Новатэка».

Ударная волна


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Платон Щукин
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