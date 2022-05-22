Китайские компании заявили о возможной остановке участия в «Арктик СПГ — 2»

Bomesc Offshore Engineering заявила о возможной остановке участия в «Арктик СПГ — 2»

Несколько китайских компаний заявили о возможной приостановке своего участия в проекте по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель компании Bomesc Offshore Engineering, которая занимается производством модулей для проекта, отметил, что пока окончательного решения о приостановке сотрудничества не принято и компания «находится в тесном контакте с вовлеченными сторонами», поскольку ситуация меняется каждый день. Кроме Bomesc Offshore Engineering, созданием модулей занимаются и четыре другие китайские компании Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan.

Ранее французская нефтегазовая компания Total Energies SE объявила о выходе из проекта «Арктик СПГ — 2», где выступала ключевым партнером «Новатэка». Поводом для такого решения стали санкции ЕС, включающие в себя запрет на экспорт товаров и технологий для использования при сжижении природного газа в интересах российских компаний.

Проект «Арктик СПГ — 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. «Новатэку» принадлежит 60 процентов в проекте. TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC владеют десятью процентами каждая. Хотя первая линия «Арктик СПГ — 2» завершена на 98 процентов, часть оборудования еще не поставлена, а готовность второй линии составляет только 40 процентов.