Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский газовый проект остался без ключевого партнера

Французская Total объявила о выходе из СПГ-проекта «Новатэка» «Арктик СПГ 2»

Изображение: ООО «Арктик СПГ 2»

Французская нефтегазовая компания Total Energies SE объявила о выходе из проекта завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2», где выступала ключевым партнером «Новатэка». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Поводом для такого решения стали санкции ЕС, включающие в себя запрет на экспорт товаров и технологий для использования в сжижении природного газа в интересах российских компаний. Новые условия создают дополнительные риски для проекта.

В отчетности по состоянию на 31 марта нефтегазовый концерн спишет 4,1 миллиарда долларов, указав в качестве причины отказ от «Арктик СПГ 2». В свою очередь «Новатэк» остался без зарубежных технологий.

Претензии к проекту на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возникли еще до ввода российских войск на территорию Украины и беспрецедентной реакции западных стран. В декабре 2021 года власти Франции запретили французским банкам вкладываться в «Арктик СПГ 2», прислушавшись к требованиям экологических организаций.

Ранее эксперты предупредили, что европейские санкции ставят под вопрос реализацию нескольких российских проектов в области СПГ. В том, что касается «Арктик СПГ 2», они напомнили, что пусть первая линия и завершена на 98 процентов, но часть оборудования еще не поставлена. Кроме того, готовность второй линии составляет только 40 процентов.

Котировки TTF1! от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Тиньков нашел покупателя на свою долю в «Тинькофф»
Для российского подразделения Fazer нашелся покупатель
Кадыров сообщил об отправке на Украину еще одной группы добровольцев
Байден заявил о готовности к любым действиям России
Мировой рекордсмен по пирсингу рассказал о жизни с необычной внешностью
В Крыму арестовали украинского морпеха по делу о подготовке теракта в Мариуполе
Samsung установит в складные смартфоны «опасные» аккумуляторы
«Детский мир» в центре Москвы отметит 65-летие
Летевший бизнес-классом пассажир-гомофоб швырнул стакан в лицо стюардессе
Судью московского арбитража Елену Кондрат доставили в женский изолятор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.