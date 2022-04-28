Российский газовый проект остался без ключевого партнера

Французская Total объявила о выходе из СПГ-проекта «Новатэка» «Арктик СПГ 2»

Французская нефтегазовая компания Total Energies SE объявила о выходе из проекта завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2», где выступала ключевым партнером «Новатэка». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Поводом для такого решения стали санкции ЕС, включающие в себя запрет на экспорт товаров и технологий для использования в сжижении природного газа в интересах российских компаний. Новые условия создают дополнительные риски для проекта.

В отчетности по состоянию на 31 марта нефтегазовый концерн спишет 4,1 миллиарда долларов, указав в качестве причины отказ от «Арктик СПГ 2». В свою очередь «Новатэк» остался без зарубежных технологий.

Претензии к проекту на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возникли еще до ввода российских войск на территорию Украины и беспрецедентной реакции западных стран. В декабре 2021 года власти Франции запретили французским банкам вкладываться в «Арктик СПГ 2», прислушавшись к требованиям экологических организаций.

Ранее эксперты предупредили, что европейские санкции ставят под вопрос реализацию нескольких российских проектов в области СПГ. В том, что касается «Арктик СПГ 2», они напомнили, что пусть первая линия и завершена на 98 процентов, но часть оборудования еще не поставлена. Кроме того, готовность второй линии составляет только 40 процентов.