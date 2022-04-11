Европа перечеркнула планы России на рынке газа

«Ъ»: Европа запретила поставку в Россию оборудования для СПГ

Европа впервые ввела санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ). Это ставит крест на планах России стать одним из крупнейших в мире его производителей, пишет «Коммерсантъ».

В списке оказались установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники, насосы и «установки для охлаждения и сжижения газа». Ключевое оборудование Россия закупала в Европе или США, в стране многие технологии (например, теплообменники для крупнотоннажного сжижения газа) полностью не локализованы.

Запрет может угрожать уже строящимся проектам НОВАТЭКа и «Газпрома» («Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ»), так как он действует в том числе на заключенные и оплаченные контракты. Критическая зависимость России от поставок западного СПГ-оборудования была заметна еще в 2014 году, но попытки наладить импортозамещение имели ограниченный успех, отмечает издание. Согласно энергостратегии, до 2035 года Россия должна была производить 140 миллионов тонн СПГ в год (пока — около 28 миллионов) и нарастить долю на мировом рынке СПГ до 20 процентов. Европа перечеркнула эти планы, считает издание.

В прошлом году стало известно, что «Ямал СПГ» (один из главных российских арктических мегапроектов) продолжает страдать из-за плохого качества отечественного оборудования.