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Европа перечеркнула планы России на рынке газа

«Ъ»: Европа запретила поставку в Россию оборудования для СПГ

Фото: Nabil al-Jurani / Reuters

Европа впервые ввела санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ). Это ставит крест на планах России стать одним из крупнейших в мире его производителей, пишет «Коммерсантъ».

В списке оказались установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники, насосы и «установки для охлаждения и сжижения газа». Ключевое оборудование Россия закупала в Европе или США, в стране многие технологии (например, теплообменники для крупнотоннажного сжижения газа) полностью не локализованы.

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Запрет может угрожать уже строящимся проектам НОВАТЭКа и «Газпрома» («Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ»), так как он действует в том числе на заключенные и оплаченные контракты. Критическая зависимость России от поставок западного СПГ-оборудования была заметна еще в 2014 году, но попытки наладить импортозамещение имели ограниченный успех, отмечает издание. Согласно энергостратегии, до 2035 года Россия должна была производить 140 миллионов тонн СПГ в год (пока — около 28 миллионов) и нарастить долю на мировом рынке СПГ до 20 процентов. Европа перечеркнула эти планы, считает издание.

В прошлом году стало известно, что «Ямал СПГ» (один из главных российских арктических мегапроектов) продолжает страдать из-за плохого качества отечественного оборудования.

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Платон Щукин
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