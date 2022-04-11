Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Санкции Европы поставили под угрозу российскую энергостратегию

«Атон» предупредил об угрозе Энергетической стратегии России из-за запрета поставок СПГ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Запрет Евросоюзом поставок в Россию оборудования для сжижения природного газа (СПГ) ставит под угрозу реализацию некоторых проектов. Также это может помешать Энергетической стратегии страны на период до 2035 года, сказано в комментарии экспертов инвестиционной компании «Атон», передает РИА Новости.

Санкции ЕС ставят под вопрос возможность реализации проекта «Арктик СПГ 2» «Новатэка» и «Балтийского СПГ» «Газпрома», предупредили в «Атон». Хотя первая линия «Арктик СПГ 2» завершена на 98 процентов, часть оборудования еще не поставлена, а готовность второй линии составляет только 40 процентов. «Запрет также ставит под угрозу Энергетическую стратегию до 2035 года, согласно которой доля России на мировом рынке СПГ должна достигнуть 20 процентов», — полагают эксперты.

Котировки TTF1! от TradingView

Европа впервые ввела санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства СПГ. Его Россия закупала в Европе или США, в стране многие технологии полностью не локализованы.

Критическая зависимость страны от поставок западного СПГ-оборудования отмечалась еще в 2014 году, но попытки наладить импортозамещение не имели значительного успеха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сдавшихся в плен морпехах ВСУ в Мариуполе
Ворвавшаяся в эфир Первого канала сотрудница получила новую работу
Санкции Европы поставили под угрозу российскую энергостратегию
Дания закупит миллионы таблеток с йодом на случай ядерной аварии
В Херсоне демонтировали мемориал «Небесной сотни»
В ЦБ рассказали о неизбежном снижении ВВП России
Авианосная ударная группа ВМС США отправится в Японское море
Росгвардейцы обезвредили 400 килограммов тротила в Харьковской области
Международная федерация санного спорта отказалась снимать санкции с россиян
Стало известно об операции бундесвера по эвакуации раненых украинцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.