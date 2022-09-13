Российский уголовник пойдет под суд за попытку убийства сожительницы

В Новодвинске уголовник заподозрил сожительницу в воровстве и напал на нее с ножом

В Архангельской области 68-летний российский уголовник пойдет под суд за попытку убийства заподозренной в воровстве сожительницы. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 июня в городе Новодвинске ранее имевший судимость за двойное убийство пенсионер заподозрил 52-летнюю сожительницу в хищении его денег. На этой почве он нанес женщине два удара кулаком в голову, а затем взялся за нож и нанес им не менее восьми ударов в жизненно важные органы. Жертве расправы удалось вырваться и убежать, через некоторое время, лишившись сил, она упала в подъезде своего дома, там ее обнаружили соседи, которые вызвали скорую.

Подозреваемый был задержан. СКР возбудил в отношении него дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«Обвиняемый пояснил, что ссора произошла из-за того, что после сна он обнаружил, что сожительница украла у него часть пенсии. Он достал у нее из кармана деньги и в порыве гнева схватился за нож. Дальнейшие события не помнит», — рассказали в СКР. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

5 сентября сообщалось, что в Архангельской области задержали 42-летнего российского уголовника, подозреваемого в избиении мужчины до смерти.