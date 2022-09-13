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Кара Делевинь вернулась в соцсети после появления на публике в грязной одежде

Модель Кара Делевинь вернулась в соцсети после появление в аэропорту в грязной одежде

Фото: Ik Aldama / globallookpress.com

Британская модель Кара Делевинь вернулась в социальные сети после того, как встревожила публику своим появлением в аэропорту в неопрятной одежде. Первый с тех пор пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

30-летняя манекенщица разместила промо-ролик о запуске коллекции Cara Loves Karl, которую она подготовила в сотрудничестве с покойным дизайнером Карлом Лагерфельдом при его жизни. На размещенных кадрах демонстрируются различные билборды, на которых изображены совместные фотографии Делевинь и модельера. Публикация набрала миллион просмотров.

Отмечается, что знаменитость впервые поделилась указанным видео после скандальных снимков папарацци из лос-анджелесского аэропорта Ван-Найс. На появившихся в сети фото супермодель была одета в грязные носки, футболку с изображением Бритни Спирс и спортивные штаны. Обувь на ее ногах отсутствовала, а волосы были растрепаны.

Упомянутые кадры впервые опубликовали многие мировые СМИ 7 сентября. Тогда сообщалось, что Делевинь недавно вернулась с фестиваля Burning man, который ежегодно проводится в штате Невада. За несколько дней пребывания в пустыне Блэк-Рок она ни разу не поела и не приняла душ. «Кара утверждает, что с ней все в порядке и она отлично отметила день рождения. Она находит эти фотографии забавными и не считает, что с ее жизнью что-то не так», — прокомментировал поведение модели в интервью Daily Mail ее друг, который пожелал остаться анонимным.

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Майя Пономаренко
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