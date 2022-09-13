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СКР завершил расследование дела об убийстве подростками семьи в Омской области

СКР завершил расследование дела об убийстве двумя подростками семьи в Омской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следователи завершили расследование дела об убийстве трех человек в селе Юрьевка в Омской области, после утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд. Об этом во вторник, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

По данным следствия, 14-летняя девушка подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее 35-летней матери и 38-летнего отчима, которые не одобряли дружбу двух подростков. Примерно в два часа ночи 22 января юноша, вооружившись штык-ножом, пробрался в дом с заднего двора через открытую сообщницей дверь.

После этого молодой человек зарезал спящих взрослых, а также 10-летнюю девочку: у нее было заболевание опорно-двигательной системы, а сестра не хотела за ней ухаживать. После расправы обвиняемая взяла с собой шестилетнего брата и, желая скрыть преступление, постучалась к соседям, сообщив, что к ним в дом ворвался незнакомец и убил трех человек. После этого она передала полицейским ложные данные о внешности преступника.

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Сначала правоохранители искали убийцу с бородой. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина на помощь омским следователям выехали сотрудники Главного управления криминалистики (ГУК) СКР.

«Самые опытные следователи и криминалисты с применением криминалистической техники осмотрели место происшествия и, проанализировав полученные доказательства, показания и поведение девочки, усомнились в ее правдивости», — рассказала Лариса Болдинова.

Вскоре был проведен повторный допрос, тактику которого разрабатывали психологи и криминалисты ГУК. На нем школьница и ее товарищ сознались в содеянном. Юноша раскаялся и подробно рассказал о деталях преступления, а также выдал следователям орудие убийства — выкинутый им в сугроб по дороге нож. Кроме того, он отдал им окровавленную одежду. Его сообщница признала вину частично.

После этого суд поместил подростков в СИЗО. Психолого-психиатрическая экспертиза признала их вменяемыми.

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Елизавета Новикова
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