Россиянина задержали спустя 38 лет за изнасилование девочки в подвале

В Элисте педофила задержали спустя 38 лет за изнасилование девочки в подвале в Тюмени

Российские следователи раскрыли дело об изнасиловании ребенка, совершенного 38 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Тюменской области.

По данным следствия, 18 октября 1984 года на одной из улиц Тюмени обвиняемый в педофилии россиянин увидел девочку, затащил в подвал и надругался над ней. После этого он скрылся с места преступления и покинул город.

По факту случившегося было возбуждено дело, однако оно долгое время оставалось нераскрытым. При этом следователи и полицейские продолжали поиск насильника. Позже стало известно, что его ДНК-профиль совпадает с образцами мужчины, ранее отбывавшего наказание за совершение особо тяжкого преступления в Калмыкии. В результате предполагаемый педофил был задержан в Элисте. В ходе допроса он признал вину и рассказал о мотивах. Ему предъявили обвинение и арестовали.

«В рамках уголовного дела следователями допрошена потерпевшая, проведено опознание обвиняемого, допрошен обвиняемый, назначен и проведен комплекс необходимых экспертиз», — добавили в управлении СКР.

