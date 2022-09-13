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Видео с «работой ПВО в Таганроге» оказалось роликом четырехлетней давности

Ролик с «работой ПВО в Таганроге» оказался отрывком из видео четырехлетней давности

Кадр: Минобороны РФ / РИА Новости

Распространяемый в социальных сетях и видеоплатформах ролик, на котором показана работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Таганроге 12 сентября, оказался недостоверным.

Один из таких роликов появился на YouTube-канале «Срочно и Точно». При этом оригинал видео был опубликован четыре года назад — 24 апреля 2018 года на канале «су25-грач».

В тот же день власти Ростовской области призывали «не сеять панику» после сообщений о взрыве. Пресс-секретарь губернатора заявила, что ничего не слышала. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что информации о ЧС и взрывах не получали, пишет РБК.

В администрации Таганрога сообщили, что причиной громкого хлопка стал звуковой барьер — техническое явление, которое возникает в результате движения летательного аппарата на скорости равной либо превышающей скорость звука, отмечает «Таганрогская правда».

Среди российских СМИ о работе ПВО написали такие издания, как «ОСН» и «Царьград», но журналисты в своих заметках не прикрепили указанный видеоролик.

В социальных сетях ролик появился в паблике «Сводки от ополчения Новороссии» (485 тысяч подписчиков), а также на личных страницах пользователей.

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Варвара Кошечкина
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