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В ЕР назвали слагаемые успеха партии на выборах

Евгений Ревенко: результаты участия в выборах ЕР стали самыми успешными за последнее время

Кадр: «Дайте сказать!» / YouTube

Результаты участия в минувших выборах партии «Единая Россия» стали самыми успешными за последнее время. Такое мнение в специальном выпуске шоу «Дайте сказать!» высказал заместитель руководителя фракции ЕР Госдумы Евгений Ревенко.

«Мы оцениваем результаты прошедшей кампании как самые успешные результаты последнего времени. У этого успеха есть несколько важнейших слагаемых. Мы можем говорить о том, что правящая партия «Единая Россия» подтвердила свое лидерство, и это связано, на мой взгляд, с патриотическим консенсусом, который сложился в результате СВО и санкционной войны, беспрецедентного давления, которое оказывается на нашу страну. Избиратель сказал свое слово и объединился вокруг президента, который является лидером «Единой России» — и в этом главная причина нашего успеха», — отметил он.

При этом Евгений Ревенко подчеркнул, что РЕ всю предвыборную кампанию работала на два фронта. «Секретарь генсовета Андрей Турчак только вернулся практически с линии фронта. Мы сосредоточили всю свою работу на двух направлениях — это СВО — помощь и поддержка ребят, которые находятся там и защищают Россию, это помощь беженцам, оказание помощи и поддержки людям, живущим на освобожденных территориях, организация волонтерского движения, добровольческого корпуса, студенческих отрядов, караваны гуманитарной помощи. У нас с февраля была налажена и организована системная работа», — заявил он.

Также Евгений Ревенко рассказал о реализации партией Народной программы, от метив, что четверть намеченного уже реализована, и партия намерена сохранить высокие темпы осуществления намеченного.

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Татьяна Романова
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