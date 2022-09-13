Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Двум бывшим вице-мэрам Сочи запросили по 15 лет за многомиллионные взятки

Прокурор запросил по 15 лет двум бывшим первым вице-мэрам Сочи за взятки на 120 млн руб.
Анатолий Рыков

Анатолий Рыков. Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости

В Хамовническом суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу бывших первых вице-мэров Сочи Анатолия Рыкова и Сергея Юрина. Прокурор запросил для них наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому за получение взяток на общую сумму 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению прокурора, поддерживающего государственное обвинение, вина подсудимых в коррупции доказана. Двое других фигурантов дела — юристы Андрей Левентюк и Николай Гребенюк, которых следствие считает посредниками в передаче взяток, — должны быть осуждены на 13 и 9 лет соответственно.

Подсудимые вину не признали и просили суд об оправдательном приговоре.

По версии следствия, Рыков, занимавший должность первого вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год, выстроил в Сочи коррупционную систему, выдавая за деньги разрешения на строительство и аренду муниципальных земельных участков. Его преемник на этом посту Юрин также стал использовать ее.

Их обоих задержали сотрудники ФСБ в октябре 2018 года. Следствие установило три эпизода взяток на сумму более ста миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Киев предложил конфисковать активы России
Intel случайно раскрыла характеристики новых процессоров
Россияне бросились покупать жилье в Москве
Ряд российских авиакомпаний запустят рейсы на популярный карибский курорт
Бородина объяснила важность Instagram для россиян
Премию «Эмми» раскритиковали из-за небольшого числа темнокожих лауреатов
Пожар в московской многоэтажке попал на видео
Названы особенности гриппа в текущем сезоне
На юге Москвы загорелась многоэтажка
Польша похвасталась запасами угля на «суперсуровую» зиму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.