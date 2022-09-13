Двум бывшим вице-мэрам Сочи запросили по 15 лет за многомиллионные взятки

Прокурор запросил по 15 лет двум бывшим первым вице-мэрам Сочи за взятки на 120 млн руб.

В Хамовническом суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу бывших первых вице-мэров Сочи Анатолия Рыкова и Сергея Юрина. Прокурор запросил для них наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому за получение взяток на общую сумму 120 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По мнению прокурора, поддерживающего государственное обвинение, вина подсудимых в коррупции доказана. Двое других фигурантов дела — юристы Андрей Левентюк и Николай Гребенюк, которых следствие считает посредниками в передаче взяток, — должны быть осуждены на 13 и 9 лет соответственно.

Подсудимые вину не признали и просили суд об оправдательном приговоре.

По версии следствия, Рыков, занимавший должность первого вице-мэра Сочи с 2009 по 2018 год, выстроил в Сочи коррупционную систему, выдавая за деньги разрешения на строительство и аренду муниципальных земельных участков. Его преемник на этом посту Юрин также стал использовать ее.

Их обоих задержали сотрудники ФСБ в октябре 2018 года. Следствие установило три эпизода взяток на сумму более ста миллионов рублей.