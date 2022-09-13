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Рост импорта газа из России в Испанию в два раза объяснили

Аналитик Демидов назвал двукратный рост импорта газа из России в Испанию сезонной закупкой
СюжетПожары в Европе:

Фото: Jon Nazca / Reuters

Двукратное увеличение объемов приобретенного Испанией российского газа в августе — это сезонная покупка, которая не будет представлять из себя тренда на долгую перспективу. Об этом «Ленте.ру» рассказал международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Ранее стало известно, что в августе текущего года Испания закупила российского газа на 102,2 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Причины двукратного увеличения объемов

Основными поставщиками газа в Испанию, по словам аналитика, являются США, которые импортируют в страну сжиженный природный газ (СПГ), и Алжир, откуда топливо поступало по двум газопроводам.

В начале июня поставки СПГ из США упали в связи с пожаром на терминале Freeport, обеспечивавшем 60 процентов поставок в Европу, рассказал Демидов. Прокачка по газопроводу Магриб-Европа, который следует из Алжира в Испанию через Марокко, была остановлена из-за конфликта между Алжиром и Марокко. Поставки по прямому газопроводу «Медгаз» из Алжира продолжаются, но в сокращенном объеме — страна уменьшила объемы импортируемого газа из-за того, что Испания поддержала Марокко в политическом конфликте летом 2022 года.

«Именно поэтому Испании пришлось искать замену просевшим поставкам из Алжира. Выбор пал на российский СПГ. Данная ситуация не является чем-то из ряда вон выходящим. Испании необходимо заполнить хранилища газа, и для этого она использует любой газ», — поделился аналитик.

В июне Россия поставила в Испанию рекордные с 2004 года объемы газа, став вторым по величине после США поставщиком газа в королевство.

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Екатерина Смирная
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