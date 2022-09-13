В Совфеде предложили подробнее рассказывать школьникам о проведении СВО

Сенатор Афанасьева заявила, что в школах надо подробнее рассказывать о проведении СВО

В школах России необходимо более подробно рассказывать о проведении специальной военной операции на Украине (СВО). Такое мнение выразила член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Елена Афанасьева, чьи слова приводит РИА Новости.

«Что произошло у нас в школе — мы ввели очень правильное мероприятие, такое как разговор о важном. То, что мы сейчас должны рассказывать нашим детям каждую неделю, о специальной военной операции, например», — предложила политик.

Она отметила, что школьные уроки «Разговоры о важном» будут проводиться только в старших классах во время преподавания истории. Однако, считает сенатор, Минпросвещения должно проработать более подробно этот вопрос, чтобы донести до детей информацию о проведении СВО.

В конце августа Минпросвещения России объявило о начале уроков в российских школах, где ученикам будут рассказывать о целях СВО. Сообщалось, что занятие «Наша страна — Россия» запланировано на 12 сентября.

12 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школьные уроки «Разговоры о важном» продлятся в течение всего учебного года.

О начале СВО 24 февраля сообщил президент России Владимир Путин. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).