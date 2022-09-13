Володин раскрыл детали встречи с Путиным

Спикер Госдумы Володин заявил, что на встрече Путин пожелал депутатам успешной работы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что в понедельник, 12 сентября, состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства пожелал депутатам успешной работы, раскрыл детали встречи спикер нижней палаты парламента.

«Владимир Владимирович просил передать вам пожелания успешной работы в интересах наших граждан, страны, чтобы у нас все получалось», — подчеркнул Володин. Он добавил, что время еще раз доказало правильность принятого президентом России Владимиром Путиным решения о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее председатель Госдумы заявил, что Вашингтон продолжает милитаризировать режим Киева и толкает его на новые преступления. По словам Володина, власти США, полагающие, что «война до последнего украинца» их не коснется, ошибаются.