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Получено изображение туманности Ориона от телескопа Уэбба

Телескоп имени Джеймса Уэбба получил инфракрасный снимок туманности Ориона

Фото: NASA

Международная группа астрономов представила первые изображения туманности Ориона, полученные с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Туманность, в которой формируются новые звезды, расположена в созвездии Ориона, в 1350 световых годах от Земли. Условия там напоминают те, что существовали во время рождения Солнечной системы более 4,5 миллиарда лет назад.

Изображение: NASA

Снимки были получены в рамках программы Early Release Science, в которой приняли участие более 100 ученых из 18 стран, включая Французский национальный центр научных исследований (CNRS), Западный университет в Канаде и Мичиганский университет в США. По словам специалистов, новые наблюдения позволяют понять, как массивные звезды трансформируют газопылевое облако, в котором они рождаются.

Туманности скрыты большим количеством пыли, что сделало невозможным наблюдение с помощью телескопов видимого света, таких как космический телескоп Хаббла. Однако Уэбб работает в основном в инфракрасном спектре, улавливая излучение, которое проникает сквозь пыль.

Это позволило выявить множество структур размером до 40 астрономических единиц, или размером с Солнечную систему. К ним относятся плотные нити материи, которые могли породить новые поколения звезд, а также формирующиеся звездные системы, состоящие из центральной протозвезды, окруженной диском из пыли и газа.

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Александр Еникеев
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