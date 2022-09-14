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Всероссийский фестиваль-марафон чтения и знаний пройдет в Башкирии

В Уфе 15 сентября пройдет всероссийский фестиваль-марафон чтения и знаний «Читай 365»

Фото: Taisiia Shestopal / Unsplash

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан совместно с Ассоциацией библиотек Башкортостана проведет в Уфе всероссийский фестиваль-марафон чтения и знаний «Читай 365» 15 сентября. В пресс-службе культурного учреждения подчеркнули, что принять участие в празднике книги и чтения смогут все желающие.

Организаторы мероприятия подготовили для гостей насыщенную программу, включающую викторины и конкурсы, встречи с известными личностями, автограф-сессии, ярмарку ремесленников и дизайнеров, презентации и выставки библиотек, выступления артистов, публичные чтения стихов в формате «Открытый микрофон» и многие другие сюрпризы. Отмечается, что для самых маленьких посетителей праздника будут работать специальные интерактивные площадки.

Кроме того, запланировано проведение круглого стола «Продвижение чтения в современном мире», в котором примут участие популярные писатели и поэты России и Республики Башкортостан.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 8 по 16 октября будет проходить масштабный фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция».

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Варвара Кошечкина
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