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В Екатеринбурге в октябре пройдет фестиваль молодой режиссуры

Фестиваль «Артмиграция» будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 16 октября

Фото: unsplash

В Екатеринбурге с 8 по 16 октября будет проходить масштабный фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция». На сайте проекта указывается, что по сложившейся традиции раньше культурное событие проходило в Москве, однако в этом году место проведения фестиваля изменили.

В рамках основной программы фестиваля зрителям будут представлены спектакли новосибирского драматического театра «Старый дом», Северного драматического театра имени М.А. Ульянова, драматического театра Сарова, Ивановского областного драматического театра, арт-группы KREATORZ и Молодежного театрального центра «Космос», а также перфоманс Лаборатории Современного Искусства из Новосибирска.

Офф-программа мероприятия включает еще четыре постановки. Для самых юных гостей фестиваля организаторы также подготовили четыре спектакля.

Купить билеты можно на сайте фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция» и в кассах фестивальных площадок.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске 17 сентября стартует двухдневный семейный литературный фестиваль «Сила слова». В администрации Нижнекамского района Республики Татарстан уточнили, что мероприятие призвано ознакомить жителей и гостей города с наиболее актуальными произведениями детской и взрослой литературы последних лет и известными российскими авторами.

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Варвара Кошечкина
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