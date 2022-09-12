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В Татарстане пройдет литературный фестиваль

Семейный литературный фестиваль «Сила слова» стартует в Нижнекамске 17 сентября

Кадр: страница ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СИЛА СЛОВА» во ВКонтакте

В Нижнекамске 17 сентября стартует двухдневный семейный литературный фестиваль «Сила слова». Как уточняет со ссылкой на администрацию Нижнекамского района Республики Татарстан «Татар-информ», мероприятие призвано ознакомить жителей и гостей города с наиболее актуальными произведениями детской и взрослой литературы последних лет и известными российскими авторами.

Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу, включающую лекции о современной литературе, театр теней, различные мастер-классы, а также педагогическую лабораторию, книжный маркет и встречи с писателями.

Отмечается, что мероприятие откроет лекция о комиксах и кино «Бэтмен и Джокер: Бесконечная дуэль», которая пройдет в молодежном центре «Ковер» 15 сентября. Основные события фестиваля запланированы на 17 и 18 сентября, главной площадкой проведения мероприятий в эти дни станет Дом народного творчества.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе начался первый международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». По словам губернатора Сергея Цивилева, мероприятие уникально тем, что оно объединяет все жанры театрального искусства.

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Варвара Кошечкина
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