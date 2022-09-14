Информация о вывозе наличных средств из банков ДНР оказалась недостоверной

Информация о вывозе наличных средств из банков по указу главы ДНР оказалась недостоверной

Информация об указе главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о вывозе наличных средств оказалась недостоверной.

На снимке указа, опубликованного Telegram-каналом «Донбасский кейс», говорится, что глава ДНР в связи с непосредственной угрозой агрессии со стороны Вооруженных сил Украины указом под номером 579 постановил организовать вывоз наличных денежных средств из банкоматов Центрального республиканского банка городов Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Углегорск и Енакиево.

В тексте документа содержатся опечатки. На сайте главы ДНР соответствующего указа нет, последний под номером 549 датируется 14 сентября. В нем сообщается о внесении изменений в Порядок предоставления компенсационной выплаты на приобретение твердого топлива (угля) для бытовых нужд отдельным категориям лиц, проживающих на территории ДНР.

Центральный банк ДНР опроверг сообщения о вывозе средств. «В социальных сетях распространяется фейк, о том, что согласно указу главы Донецкой Народной Республики должен быть организован вывоз наличных денежных средств из отделений и банкоматов Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики. Сообщаем, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в сообщении. В банке уточнили, что все отделения работают в штатном режиме.

О том, что распространяемые в соцсетях сведения являются фейковыми также заявили в общественном движении «Донецкая республика».

Сообщение о вывозе наличных средств из отделений банков ДНР не получило распространения в СМИ.

