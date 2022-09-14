Путин напомнил генсеку ООН об убийстве Дугиной

Путин напомнил генсеку ООН Гутеррешу об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу об убийстве журналистки Дарьи Дугиной в ходе телефонных переговоров. О результатах беседы сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняет пресс-служба российского президента, в разговоре с генсеком ООН была затронута тема преступной деятельности «украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима». Убийство Дугиной связывают именно с деятельностью подобных формирований.

В свою очередь, Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему нет оправдания. ООН призывает к тому, чтобы продолжить расследование для установления фактов, стоящих за убийством журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Позже в ФСБ заявили о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.