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Путин напомнил генсеку ООН об убийстве Дугиной

Путин напомнил генсеку ООН Гутеррешу об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу об убийстве журналистки Дарьи Дугиной в ходе телефонных переговоров. О результатах беседы сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняет пресс-служба российского президента, в разговоре с генсеком ООН была затронута тема преступной деятельности «украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима». Убийство Дугиной связывают именно с деятельностью подобных формирований.

В свою очередь, Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему нет оправдания. ООН призывает к тому, чтобы продолжить расследование для установления фактов, стоящих за убийством журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Позже в ФСБ заявили о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

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Варвара Кошечкина
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