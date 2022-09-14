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Бывший чиновник объявлен в розыск за организацию убийства российского депутата

Экс-глава района КЧР Эльканов объявлен в розыск по делу об убийстве депутата Крымшамхалова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следствие объявило в международный розыск бывшего главу Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Дахира Эльканова как предполагаемого организатора убийства депутата Народного собрания республики Ислама Крымшамхалова, которого расстреляли в 2009 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эльканов находится в Турции, куда он выехал сразу после возобновления расследования в 2019 году. Двое исполнителей убийства, которым предъявлены заочные обвинения, скрылись в Грузии сразу после совершения преступления. Они расстреляли Крымшамхалова из автомата поздно вечером 13 января 2009 года на автостоянке у его дома в Черкесске. Убийство было признано политическим — он должен был возглавить администрацию главы КЧР Бориса Эбзеева.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, пока в 2012 году родственники и сторонники убитого не потребовали найти преступников. В том же году Эльканова задержали за причастность к убийству Крымшамхалова и поместили под домашний арест. Он также был заподозрен в подстрекательстве и пособничестве в покушении на заместителя руководителя управления Федерального казначейства по КЧР Натальи Нагорновой осенью 2008 года. Но через недолгое время дело против Эльканова закрыли и его отпустили.

В январе 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал активизировать расследование, материалы дела были переданы центральному аппарату ведомства.

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Любовь Ширижик
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