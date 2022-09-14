Эмили Ратаковски прошлась по подиуму в оголяющем грудь белье

Модель Эмили Ратаковски прошлась на дефиле Tory Burch в оголяющем грудь нижнем белье

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски прошлась по подиуму в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

Манекенщица приняла участие в показе бренда Tory Burch, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Знаменитость запечатлели на дефиле в прозрачном лонгсливе и оранжевой юбке длины макси в сочетании с серым нижнем бельем, которое не скрывало ее грудь. В качестве обуви были выбраны желтые туфли на толстом фигурном каблуке.

Среди прочего образ Ратаковски дополняли черный клатч на поясе и крупные серьги с перьями. Стилисты собрали ее волосы в небрежный пучок, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. При этом видно, что телезвезда также подстригла рваную челку.

В августе сообщалось, что Эмили Ратаковски сменила имидж после расставания с супругом, продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Манекенщица опубликовала в соцсетях снимок, на котором она запечатлена в черном мини-платье с новой прической. Известно, что ранее Эмили носила волосы чуть ниже плеч, однако теперь нарастила длинные пряди до пояса.