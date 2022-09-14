Первый в СКФО аппарат для восстановления навыков ходьбы появится в Ингушетии

Ингушетия приобрела первый в СКФО тренажер для восстановления навыков ходьбы у детей

Власти Ингушетии приобрели для республиканского реабилитационного центра первый на Северном Кавказе локомат — тренажер для восстановления навыков ходьбы у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра труда республики Хаджибекира Муталиева, меньше года назад к нему обратился директор центра с вопросом необходимости приобретения ортопедического тренажера для восстановления навыков ходьбы, утраченных в процессе болезни или травмы для лечения детей с нарушением опорно-двигательной функции. «Мы приобрели локомат российского производства при содействии главы республики Махмуда-Али Калиматова и установили его в реабилитационном центре», — рассказал он.

Муталиев также сообщил, что отечественный локомат имеет те же функциональные характеристики, что и у подобного аппарата швейцарского производства. По данным поставщика, в России подобные аппараты есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, и в клиниках большие очереди на реабилитацию с его использованием.

«Также поставщик провел обучение для сотрудников нашего реабилитационного центра, они смогут оказать всю необходимую помощь пациентам в лечении и восстановлении. Кроме того, если будут появляться новые аппараты, которые будут необходимы для лечения и восстановления, мы будем пытаться изыскать средства для их приобретения», — добавил Муталиев.