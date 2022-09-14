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Нарышкин заявил о попытке ЦРУ убить Кастро с помощью туберкулезной палочки

Директор СВР Нарышкин заявил о попытке ЦРУ убить Кастро с помощью туберкулезной палочки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пыталось ликвидировать революционера и государственного деятеля Фиделя Кастро с помощью аквалангов с туберкулезной палочкой. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье «75 свечей на торте ЦРУ» для журнала «Национальная оборона».

По его словам, сотрудники ЦРУ разрабатывали экзотические способы ликвидации команданте. «Его пытались убить с помощью летчиков-смертников, агентов-парашютистов, перевербованных агентов из числа ближайшего окружения, обстрелов автомобилей и яхты с кораблей, катеров и диверсантами-подводниками, с помощью аквалангов с занесенной туда туберкулезной палочкой, отравленных сигар, ядовитых пилюль в еду и многого другого», — написал Нарышкин.

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Директор СВР также сообщил, что покушения готовились не только на Кубе, но и во время визитов Кастро в Чили, Перу и Панаму. «ЦРУ не брезговало использовать в организации антикубинских операций американских, кубинских и италь­янских мафиози», — заявил он.

Фидель Кастро умер в 2016 году в возрасте 90 лет. На Кубе был объявлен девятидневный траур, тело команданте кремировали. Урна с его прахом отправилась на восток острова по маршруту «Каравана свободы» —победному пути отрядов кубинских революционеров, в январе 1959 года отправившихся из Сантьяго-де-Куба в Гавану.

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Варвара Кошечкина
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