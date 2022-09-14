В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках данных россиян

Роскомнадзор заявил, что в сеть утекли более 230 млн записей с личными данными россиян

С начала 2022 года в России произошло около 60 крупных утечек личных данных жителей страны, сообщили в Роскомнадзоре. Об этих инцидентах и их последствиях регулятор рассказал ТАСС.

В результате утечек в сети были опубликованы более 230 миллионов записей с персональной информацией россиян (данные об одних и тех же гражданах могут появляться в разных базах — прим. «Ленты.ру»), указали в Роскомнадзоре. «Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей», — заявили в регуляторе.

Там также уточнили, что одна из недавних крупных утечек коснулась сайта нового колеса обозрения «Солнце Москвы». В результате инцидента в открытом доступе оказалась база с данными почти трех тысяч пользователей.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что из-за подобных массовых утечек создаются «цифровые портреты» граждан, которые затем могут использоваться для мошенничества, травли, распространения ложных порочащих сведений и других противоправных действий.

В регуляторе выразили уверенность в том, что действия злоумышленников, которые крадут данные, и лиц, которые их продают, необходимо криминализовать. «Незаконными являются действия тех людей, которые используют украденные данные, не имея подтверждения их законного происхождения и права использования. Необходима соответствующая ответственность за подобные деяния», — отметили в Роскомнадзоре. Помимо того, там сочли, что должен размер штрафа для компаний, допустивших утечки, должен быть увеличен.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что к моменту выхода материала ТАСС число утечек успело вырасти и теперь составляет 74. «Только за вчерашний день было выявлено шесть новых случаев: утекли клиентские базы шести интернет-магазинов (в общей сложности — 440 тысяч записей)», — указал депутат. По его мнению, ситуация с утечками данных в России требует чрезвычайных административных и законодательных мер.

Ранее компания «Доктор Веб» предупредила россиян о риске утечки личных данных из WhatsApp. Отмечалось, что в бюджетных Android-смартфонах, которые являются подделками устройств известных брендов, были обнаружены уязвимости, способные привести к утечкам.