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Кит перевернул лодку и убил пятерых фотографов

New York Post: в Новой Зеландии кит перевернул яхту и убил пятерых человек

Кадр: 1News / YouTube

В Новой Зеландии кит перевернул лодку, в которой находилось 11 человек, и убил пятерых из них. Об этом сообщает New York Post.

Люди, подвергшиеся нападению, были членами Новозеландского общества фотографов дикой природы. Они сняли десятиметровую яхту и вышли в океан в субботу, 10 сентября, из города Каикоура на восточном побережье новозеландского Южного острова. Известно, что члены общества собирались заняться наблюдением за птицами и фотосъемкой. Тур должен был продлиться три часа.

В какой-то момент их лодка перевернулась, в результате чего погибли пять участников поездки. Известно, что в момент происшествия погода была хорошей, а океан — спокойным. Погибших извлекли из внутренних помещений яхты. Судя по всему, они не смогли выбраться и захлебнулись.

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Комиссия по расследованию транспортных происшествий все еще выясняет обстоятельства инцидента, однако мэр Каикоуры Крейг Макл уже объявил предварительные результаты проверки. «У нас тут лодка, которую перевернул кит. Видимо, он ударил ее снизу», — заявил чиновник и добавил, что морское животное выпрыгивало из воды, когда задело лодку с фотографами.

В данный момент следователи обратились ко всем возможным свидетелям происшествия с просьбой выйти на связь и дать показания, которые позволят прояснить картину случившегося.

Какикоура — одно из популярных среди туристов мест, где можно понаблюдать за китами, часто появляющимися в водах около города.

Ранее сообщалось, что в Португалии косатки потопили лодку с пассажирами. В воде оказалось пять человек.

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Никита Савин
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