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ФСБ задержала чиновника Минюста за взятку

ФСБ задержала замглавы Российского центра судебной экспертизы при Минюсте по делу о взятке

Фото: Shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали заместителя директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте Геннадия Бочарова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Задержанному планируется предъявить обвинение, после чего следователь будет ходатайствовать перед судом об аресте. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России.

Бочаров выразил готовность сотрудничать со следствием и намерен дать развернутые показания. Он был задержан с поличным при получении денег, однако за что ему предназначалось вознаграждение пока не раскрывается. Помимо коррупции ему могут вменить превышение должностных полномочий.

Бочаров курирует экспертную деятельность в РФЦСЭ, являющемся крупнейшим в стране ведомством, проводящем судебно-экспертные исследования. Он часто выступал с докладами и имеет авторитет среди специалистов по уголовному праву.

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Любовь Ширижик
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