Бывшего вице-губернатора российского региона посадили на восемь лет за взятки

Экс-вице-губернатор Владимирской области получил 8 лет и штраф в 30 млн руб за две взятки

Октябрьский районный суд Владимира приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего вице-губернатора региона Рената Чагаева за получение двух крупных взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 30 миллионов рублей.

Судом установлено, что в марте 2018 года вице-губернатор получил через посредника 1 миллион рублей от директора коммерческой компании за содействие в подписании актов выполненных работ по госконтракту на реконструкцию недостроенного терапевтического корпуса. Позже от этого же предпринимателя чиновнику на банковскую карту были переведены 615 тысяч рублей за покровительство.

Свою вину Чагаев не признал, утверждая, что ему вернули долг, а не дали взятку.

Его задержали весной 2021 года. Он был назначен на пост вице-губернатора Владимирской области 20 сентября 2016 года, а через два года уволился по собственному желанию после победы на выборах губернатора региона Владимира Сипягина.