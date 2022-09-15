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В Югре завершился фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»

Марийский дуэт из Башкирии победил на фестивале культуры финно-угорских народов

Фото: ИА «Башинформ»

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завершился международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу». Об этом пишет «Башинформ».

Марийский дуэт «Шӱвыр-тӱмыр» из Республики Башкортостан, исполнявший марийские народные частушки в сопровождении волынки и барабана, победил в номинации «Народное инструментальное творчество». В категории «Народный танец (Аутентичные формы)» приз взял учебный ансамбль «Рукава» из Республики Мордовия.

Окружная школа медвежьих игрищ из Ханты-Мансийска победила в номинации «Обрядовый, игровой фольклор». Приз в категории «Аутентичный песенный фольклор» взял мордовский вокальный ансамбль «Рябинушка».

Отмечается, что всего на фестиваль поступили 134 заявки из 12 субъектов России. Итоги состязания подводились в окружном Доме народного творчества Югры.

Цель фестиваля «Живущие по солнцу» — объединение исполнителей и творческих коллективов, которые занимаются популяризацией традиционной культуры финно-угорских народов.

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Евгений Шульгин
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