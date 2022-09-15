Бывшую главу управления архитектуры Иркутска осудили на девять лет за взятку

Экс-главу управления архитектуры Иркутска осудили на девять лет за взятку в виде квартиры

Кировский районный суд приговорил 48-летнюю экс-сотрудницу администрации Иркутска к девяти годам колонии за получение взятки. Об этом в четверг, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Также ее оштрафовали на 2,3 миллиона рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение шести лет.

По данным следствия, в июне 2015 года фигурантка, будучи руководителем управления архитектуры и градостроительства, за вознаграждение в миллион рублей незаконно согласовала и подписала проектную документацию на строительство многоэтажки на улице Радищева, несмотря на изменения градостроительного плана.

После этого с сыном женщины, который не знал о преступном замысле, был заключен договор переуступки права на квартиру стоимостью 1,2 миллиона рублей в строящемся жилом доме. Преступление выявили сотрудники МВД и СКР.