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Бывшую главу управления архитектуры Иркутска осудили на девять лет за взятку

Экс-главу управления архитектуры Иркутска осудили на девять лет за взятку в виде квартиры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кировский районный суд приговорил 48-летнюю экс-сотрудницу администрации Иркутска к девяти годам колонии за получение взятки. Об этом в четверг, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Также ее оштрафовали на 2,3 миллиона рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение шести лет.

По данным следствия, в июне 2015 года фигурантка, будучи руководителем управления архитектуры и градостроительства, за вознаграждение в миллион рублей незаконно согласовала и подписала проектную документацию на строительство многоэтажки на улице Радищева, несмотря на изменения градостроительного плана.

После этого с сыном женщины, который не знал о преступном замысле, был заключен договор переуступки права на квартиру стоимостью 1,2 миллиона рублей в строящемся жилом доме. Преступление выявили сотрудники МВД и СКР.

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Елизавета Новикова
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