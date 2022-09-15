В честь 30-летия билайн проведет конкурс историй важного звонка

С 15 сентября на сайте билайна стартовал конкурс «Твоя история с билайном»

Билайн в честь своего 30-летнего юбилея предложил своим клиентам поделиться историей одного важного звонка или неожиданной SMS, которые невероятным образом повлияли на ход событий и остались в памяти на всю жизнь. Конкурс «Твоя история с билайном» стартовал с 15 сентября на сайте оператора.

Сбор рассказов о том, какую роль билайн сыграл в жизни абонента или жизни его друзей и близких, продлится до 6 октября. Специальная анкета доступна по ссылке — каждый может заполнить ее на сайте и отправить текст своей истории с билайном.

150 лучших историй, отобранных компетентным жюри, будут опубликованы на сайте проекта. Все желающие смогут отдать свой голос за наиболее понравившиеся истории — народное голосование начнется 10 октября и продлится ровно одну неделю.

По итогам голосования в полуфинал «Твоей история с билайном» выйдут 30 авторов, а режиссерские группы конкурса помогут им доработать свои рассказы для публичной презентации перед жюри.

Суперфинал конкурса пройдет в Москве 8 декабря. В нем примут участие пять историй, авторы которых получат 30 лет связи билайн без абонентской платы. Автор самой захватывающей истории, которую выберет жюри, получит один миллион рублей.

Принять участие в конкурсе «Твоя история с билайном» можно на сайте.

