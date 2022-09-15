В Дербенте открыли первый «IT-куб»

В Дербенте открылся центр цифрового образования «IT-куб»

В Дербенте на базе технического колледжа начал работу первый в городе центр цифрового образования «IT-куб». Об этом сообщает ТАСС.

В центре будут обучать детей навыкам в сфере информационных технологий. «В Дербенте состоялось открытие Центра цифрового обслуживания "IT-куб". Реализация проекта стала возможной благодаря национальному проекту "Образование". Отметим, что центр открыт на базе Технического колледжа имени Ашуралиева», — говорится в сообщении.

Дети получат возможность бесплатно обучаться языкам программирования, разработке приложений для смартфонов, робототехнике.

Председатель комитета народного собрания республики по образованию и науке Елены Павлюченко рассказала, что дети смогут получить в центре «необходимые знания и компетенции, которые понадобятся в дальнейшей жизни и помогут в построении карьеры».

По данным Минобразования региона, в 2022 году в Дагестане запланировано открытие еще одного центра цифрового развития, который создадут на базе Кизлярского профессионально-педагогического колледжа.