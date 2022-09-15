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Двоих россиян осудили за разбой и убийство 11-летней давности

Двоих мужчин осудили за разбой и убийство бизнесмена в Красноярском крае в 2011 году

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Красноярском крае двоих россиян осудили за разбой и убийство 11-летней давности: мужчины избили и связали местного бизнесмена, а затем вывезли в лес, где продолжили избиение и в итоге ограбили. От травм мужчина скончался. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 15 сентября, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным следствия, преступление было совершено в июне 2011 года. Двое мужчин под предлогом сделки с драгоценными металлами выманили на встречу в промзону местного коммерсанта. Когда бизнесмен приехал, его избили и связали, затем отвезли в лес. Один из фигурантов несколько раз ударил похищенного лопатой в шею; мужчина скончался.

Фигуранты свою вину не признали. Суд приговорил каждого к 17 годам колонии строгого режима. В деле так же есть и третий фигурант, но он не сможет отбывать наказание в колонии: ему присуждены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

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Леонид Микуляк
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