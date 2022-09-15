Главу управления здравоохранения заподозрили в давлении на российских врачей

МВД задержало главу управления здравоохранения Тамбовской области за превышение полномочий

В Тамбовской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали руководителя регионального управления здравоохранения по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Речь идет о Марине Лапочкиной, которую силовики увезли из кабинета сразу после обысков 14 сентября, уточняет «Коммерсантъ». Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным следствия, чиновница давала незаконные указания на сокрытие факта алкогольного опьянения в медицинских документах виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек. В 2019 году Лапочкина оказала давление на врачей, чтобы они сфальсифицировали результаты проверки сына бизнесмена Михаила Корнева Кирилла. Он с друзьями катался на снегоболотоходе вечером 15 декабря 2019 года и попал в аварию, в которой один из приятелей погиб.

Свидетели ДТП настаивают, что молодой человек был трезв, однако, по версии полиции, Корнев-младший был пьян. Между тем, суд нашел нарушения при проведении ему экспертизы. В скором времени ожидается пересмотр дела о смертельной аварии.

Михаил Корнев считает дело Лапочкиной надуманным, так как она является «настоящим суперпрофессионалом» и не могла оказывать давление на врачей. По его мнению, полицейские «напортачили с отбором крови и экспертизой» и теперь, спустя три года после ДТП, пытаются доказать, что документы сфальсифицировали.