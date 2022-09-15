Видео с «заявлением» Шойгу из-за якобы кризиса на фронте оказалось монтажом

Видео с «заявлением» главы Минобороны Шойгу из-за якобы кризиса на фронте оказалось фейком

Видео с «заявлением» главы Минобороны Сергея Шойгу из-за якобы кризиса на фронте оказалось недостоверным.

15 сентября в фейковом аккаунте, который якобы принадлежит блогеру Юрию Подоляке, появился пост, где утверждается, что министр обороны России Сергей Шойгу сделал заявление о неких «радикальных мерах» в связи с «кризисом на фронте». Также прикреплено видео его якобы выступления. О том, что в сети распространяются видео от фейкового аккаунта Подоляки сообщил замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

В последнее время Шойгу не делал никаких заявлений, публикаций на этот счет в социальных сетях ведомства, которое он возглавляет, нет. Заявления главы Минобороны на эту тему отсутствуют также в СМИ.

Кроме того, на прикрепленном к посту видео отчетливо видны стыковки кадров во время монтажа, а в самом ролике использовалась склейка фраз и кадров из заявления Шойгу, сделанного еще в 2018 году по поводу катастрофы с российским Ил-20 у побережья Сирии.

Также в фейковой публикации содержится гиперссылка с фразой «читать в источнике», которая ведет на различные частные Telegram-каналы, что говорит о создании кликбейтной рекламы на фоне последних событий.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ и социальных сетях, однако активно продолжает распространятся в различных Telegram-каналах с целью привлечения и накрутки аудитории.