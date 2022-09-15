В Краснодаре пройдет выставка монументальных мозаик

В Краснодаре пройдет выставка мозаики «Осколки прошлого»

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 20 сентября будет проходить выставка монументальной мозаики «Осколки прошлого».Об этом сообщает «Телеканал Краснодар».

На выставке расскажут о мозаиках Краснодара, созданных в период с 1960 по 2000 год. Работа над проектом велась больше года, было обнаружено более 50 панно. Многие из них расположены на закрытых территориях больниц, заводов, пожарных частей.

«Специально для выставки была создана схема Краснодара с расположением мозаичных панно, которую можно использовать как путеводитель. С ее помощью каждый посетитель не только сможет узнать информацию о мозаиках, но и отправиться в самостоятельную экскурсию по городу, чтобы увидеть их в оригинале», — сообщили в Краснодарском выставочном зале.

На выставке также будут представлены видеоматериалы, эскизы и архивные фотографии. Новая экспозиция будет доступна до 9 октября.