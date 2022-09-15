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Сотрудники Илона Маска пожаловались на дефицит офисной мебели и оборудования

CNBC: сотрудники Tesla Илона Маска пожаловались жалуются на дефицит мебели и оборудования
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images/ Globallookpress.com

Сотрудники компании Tesla, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, пожаловались на дефицит офисной мебели и электронного оборудования. Об этом сообщает телеканал CNBC.

При этом сам американский изобретатель требует обеспечить присутствие персонала в офисах не менее 40 часов в неделю, отмечается в материале.

«В Tesla нет помещений и ресурсов, чтобы вместить всех офисных работников, не хватает кресел, рабочих столов, парковочных мест и других ресурсов», — рассказали работники, добавив, что зачастую отсутствуют даже такие простые вещи, как переходники для компьютеров и кабели зарядки.

Руководство в свою очередь контролирует присутствие сотрудников на местах и готовит отчеты для Илона Маска об их отсутствии. Удаленная занятость в компании невозможна.

Работники заключили, что у них из-за тяжелых условий труда и необходимости ежедневно тратить время на дорогу в офис и обратно падает моральный дух.

Ранее стало известно, что суд в американском штате Калифорния не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на ее заводе. В ходе трехлетнего расследования были получены жалобы от сотен чернокожих рабочих, доказательств жестокого обращения с ними, в том числе преследований и низкой оплаты труда.

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Марина Совина
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