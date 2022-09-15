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Уснувший в парке россиянин стал жертвой изнасилования и лишился телефона

В Подмосковье изнасиловали и обокрали уснувшего на скамейке в парке 29-летнего мужчину

Фото: Shutterstock

В Подмосковье 32-летний прохожий изнасиловал и обокрал уснувшего на скамейке в парке 29-летнего россиянина. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает издание Baza.

Накануне инцидента потерпевший выпил много алкоголя и под утро уснул на улице. Проходивший мимо мужчина обратил внимание на его черную сумку и похитил из нее кольцо, телефон и крестик, после чего отошел за пивом.

Когда спиртное ему не продали, фигурант вернулся в парк и надругался над спящим россиянином. После этого он попытался изнасиловать его вновь, но не смог. Тогда он поцеловал жертву в губы и скрылся с места преступления. Все это время потерпевший спал.

Когда он проснулся, то заметил пропажу сумки и, не догадываясь об изнасиловании, заявил в полицию о пропаже ценных вещей. Правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что обратившийся к ним мужчина стал еще и жертвой изнасилования.

Подозреваемого оперативно задержали. Он признался в содеянном. Также полицейским пришлось сообщить пострадавшему о том, что с ним произошло.

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Елизавета Новикова
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