Посетивший Таиланд россиянин рассказал о вечеринках с обнаженкой и наркотиками

Российский журналист посетил Таиланд и рассказал о вечеринках Full Moon Party с обнаженкой

Российский путешественник, репортер Игорь Ротарь посетил Таиланд и рассказал о местных вечеринках с обнаженкой и наркотиками, пользующихся популярностью у туристов. Подробности он сообщил в статье для «Ленты.ру».

По словам журналиста, кто-то приезжает в королевство, чтобы очистить карму и пройти ретрит в монастыре, другие предпочитают проводит отпуск в пятизвездочных резортах на тропических островах. Третьи пускаются в разгул, становясь завсегдатаями «улиц красных фонарей» и бесчисленных баров.

«Даже в пределах одного курортного острова порой сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи. Например, на одной половине диковинного острова Пханган годами живут просвещенные любители йоги, а на другой — собираются фанаты Full Moon Party», — отметил россиянин.

Автор уточнил, что Full Moon Party — своеобразные вечеринки, на которых не только слушают музыку, но и употребляют наркотики. «Придя в расслабленное состояние, иностранцы обожают раздеваться догола в ресторанах. Официанты безуспешно пытаются протестовать, но полиция в это не вмешивается», — добавил путешественник.

Для любителей спокойного отдыха Ротарь порекомендовал выбирать для проведения отпуска места на севера Таиланда. «Это горный край с почти нетронутой первозданной природой, великолепными монастырями, где можно проходить ретриты, платя символическую сумму, и целыми днями изучать буддизм, — заключил он. — Здесь также живут исповедующие анимизм горные племена, чья жизнь практически не затронута современной цивилизацией».

Ранее в сентябре российская тревел-блогерша Марина Ершова, посетившая Таиланд, возмутилась мнением о русских женщинах, которое она услышала от тайцев. По ее словам, с одной стороны, местные жители считают россиянок красивыми, настоящими супермоделями, с другой стороны — возмущаются, что туристки из России выглядят вульгарно.