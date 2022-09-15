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Ники Минаж подала в суд на обвинившую ее в употреблении наркотиков блогершу

Ники Минаж подала в суд на назвавшую ее «кокаином» блогершу и потребовала 75 тыс. долларов

Фото: Brendan McDermid / Reuters

39-летняя американская рэп-исполнительница Ники Минаж подала в суд на блогершу, обвинившую ее в употреблении наркотиков, и потребовала 75 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Об этом сообщает NME.

По информации издания, женщина, выступающая в социальных сетях под ником Nosy Heaux, в одном из своих подкастов назвала певицу «кокаином».

В среду, 14 сентября, адвокат рэперши Джадд Бурштейн представил в суд Нью-Йорка документы, в которых он утверждал, что блогерша, настоящее имя которой Марли Грин, «действовала как доверенное лицо» одного из соперников Минаж.

«В другое время ложь была бы бессмысленной, потому что она (Грин — прим. "Ленты.ру") — абсолютное "никто", но это век социальных сетей, в котором "никто" может найти незаслуженных последователей благодаря неустанной саморекламе. Хотя социальные сети являются чрезвычайно эффективным средством распространения лжи, они не дают лицензии на это», — говорится в представленных суду документах.

Адвокат певицы добавил, что сторона обвинения сможет забрать у блогерши ее товарный знак Nosy Heaux, так как у женщины не будет достаточного количества средств для возмещения ущерба: «Любого, кто распространяет ложь о Ники, постигнет та же участь. Мой приказ состоит в том, чтобы подать в суд на любого, кто наносит ей ущерб намеренной ложью. В конце концов, урок будет усвоен».

В августе компания Mattel, создавшая кукол Barbie, подала иск против фирмы Ники Минаж.

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Анастасия Астахова
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